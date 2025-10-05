Наемники из Колумбии обратились к президенту с просьбой спасти их с Украины

Наемники из Колумбии обратились к колумбийскому лидеру Густаво Петро с просьбой спасти их с Украины. Обращение наемников опубликовал журнал Semana.
«Господин президент Колумбии, помогите нам. Возьмите на себя ответственность за нас, за наши жизни, потому что мы больше не хотим здесь работать», — сказал автор видеоролика.
По словам колумбийского наемника, украинские военные обманули его с сослуживцами, не выплатили обещанный гонорар, а также удерживали их в течение нескольких дней под арестом.
«Они сказали, что отвезут нас в Польшу, но украинцам нельзя верить… Мы не знаем, куда нас везут», — заключил автор ролика.
Напомним, ранее отставной военный и правозащитник Данте Инкапье сообщил, что боевики ВСУ не дают колумбийским наемникам покинуть Украину.