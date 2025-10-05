Константин Ивлев развелся с женой Валерией, из-за которой ушел из семьи

В прошлом месяце Мария обратилась в суд из-за алиментов на их дочь Марусю. По ее словам, шеф-повар в течение пяти лет не выплачивал полную сумму, а сейчас пытается уменьшить свои обязательства, предоставляя суду справку о доходе в два миллиона в год, что, по мнению Марии, не соответствует действительности. Ивлева настаивает, что алименты должны рассчитываться исходя из реальных доходов шеф-повара, поскольку за пять лет выросли расходы на школу, одежду и отдых дочери.