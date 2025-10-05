Константин Ивлев развелся с женой Валерией, из-за которой ушел из семьи

Знаменитый шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев и его супруга Валерия Куденкова, которая моложе шефа на 19 лет, решили расстаться после четырех лет совместной жизни. Куденкова опубликовала короткое объявление об этом в своих социальных сетях.
— Мы с Константином больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу. Комментарии по этому поводу давать не буду, — написала девушка.
Расставание прошло без публичного шума и взаимных обвинений. Судя по всему, супруги действительно разошлись мирно. Накануне Константин Ивлев посетил мюзикл «Любовь без памяти». Он охотно позировал для фотографов и при этом выглядел весело и уверенно, пишет портал Woman.ru.
На момент знакомства с Валерией Ивлев все еще состоял в браке с Марией, своей первой женой, с которой он прожил более 20 лет и воспитал двоих детей — сына Матвея и дочь Марусю.
В прошлом месяце Мария обратилась в суд из-за алиментов на их дочь Марусю. По ее словам, шеф-повар в течение пяти лет не выплачивал полную сумму, а сейчас пытается уменьшить свои обязательства, предоставляя суду справку о доходе в два миллиона в год, что, по мнению Марии, не соответствует действительности. Ивлева настаивает, что алименты должны рассчитываться исходя из реальных доходов шеф-повара, поскольку за пять лет выросли расходы на школу, одежду и отдых дочери.