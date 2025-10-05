Ричмонд
Мединский пообещал доработать учебник по истории для шестого класса

Новая версия станет более понятной и увлекательной, без избыточного количества дат и деталей, требующих заучивания.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента России и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил, что работает над обновлением учебника по всеобщей истории для шестого класса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Мединского, вторая редакция учебного пособия будет подготовлена с учетом предложений педагогов, методистов и родителей. Он отметил, что новая версия станет более понятной и увлекательной, без избыточного количества дат и деталей, требующих заучивания.

Мединский подчеркнул, что главным учебником для любого школьника остается его учитель.

Ранее сообщалось, что в школах с 2026 года начнут изучать духовно-нравственную культуру.

