В Пензенской области ввели временные ограничения на полёты

Тем временем, в Белгороде начались перебои с электричеством после атаки ВСУ. Все аварийные бригады уже выехали на место, специалисты восстанавливают подачу электричества. Медучреждения временно перешли на резервные источники питания. Областная больница, взрослая областная больница, детская, вторая городская больница перешли на питание непотерянное или на резервную генерацию.