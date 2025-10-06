В шести районах Волгограда 6 октября отключат электричество

6 октября в Волгограде будут проводиться плановые профилактические работы на объектах электросетевого хозяйства. В связи с этим жители 6 районов города временно останутся без электроэнергии.
Отключение затронет Кировский, Советский, Центральный, Красноармейский, Тракторозаводский и Дзержинский районы. Подача электричества будет приостановлена с 9.00 до 17.00 — продолжительность ограничения составит 8 часов.
Ресурсоснабжающая организация сообщает, что работы направлены на обеспечение надежности энергосистемы в осенне-зимний период. Точные адреса домов, попадающих под отключение, представлены здесь.