«Народ к разврату готов!»: Путина встретили на «Валдае» крылатой фразой, но он не растерялся. Видео

Путин произнес легендарную фразу из советского кино за кулисами «Валдая».
Крылатыми фразами из культового фильма обменялись президент России Владимир Путин и модератор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в первые минуты встречи. Кадры, опубликованные из закулисья «Валдая», привлекли огромное внимание публики. Что именно сказал глава государства, откуда взялась легендарная фраза и какие еще известные цитаты содержит фильм, о котором вспомнил президент — в материале URA.RU.
Путин процитировал «Калину красную» на "Валдае.
На заседании дискуссионного клуба «Валдай» перед началом выступления президент Владимир Путин обратился к модератору Федору Лукьянову: «Народ собран?». На что Лукьянов в шутку ответил: «К разврату готов», процитировав фразу из фильма «Калина красная».
Путин с улыбкой продолжил: «Дальше не буду продолжать. Хотя, помнишь, как там: “Чего ж таких некрасивых-то набрал?”.
Событие привлекло внимание публики. Люди начали обсуждать, почему именно эту фразу выбрали собеседники, и каково ее значение в текущем контексте.
Что это за фраза и откуда.
«К разврату готов» — это цитата из фильма «Калина красная» режиссера Василия Шукшина. Ее произносит официант Сергей Михайлович, которого сыграл актер Лев Дуров. Фильм вышел в 1974 году и получил культовый статус в советском и постсоветском кино. Он рассказывает о человеческих судьбах, любви, чувствах, потере, о сложных моральных выборах.
Цитата «к разврату готов» в контексте фильма нередко используется с ироническим или шутливым подтекстом. Обычно означает «готовность к моральному падению» или «готовность к хаосу», часто в образных разговорах.
Еще крылатые фразы из фильма.
В фильме «Калина красная» содержится много фраз и диалогов, которые стали крылатыми. До сих пор они не теряют своей актуальности.
«А вот ты радоваться умеешь, нет?» — «А чего радоваться-то?» — «Ну, это я, брат, не знаю, чего радоваться. Умеешь — радуйся, не умеешь — так сиди. Тут не спрашивают», — говорят герои фильма.
Еще одна легендарная фраза из фильма — «Никем я не могу быть на этой земле. Только вором». «Опускаюсь все ниже и ниже. Даже самому интересно», — произносит главный герой Егор Проскудин.
«Деньги жгут ляжку», — фраза, которую можно услышать и в наши дни, тоже из «Калины красной». А слова «Я поселю здесь разврат! Я опрокину этот город во мрак и ужас!» принадлежат вовсе не голливудским персонажам, а все тому же герою Шукшина.