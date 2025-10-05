«Народ к разврату готов!»: Путина встретили на «Валдае» крылатой фразой, но он не растерялся. Видео

«Деньги жгут ляжку», — фраза, которую можно услышать и в наши дни, тоже из «Калины красной». А слова «Я поселю здесь разврат! Я опрокину этот город во мрак и ужас!» принадлежат вовсе не голливудским персонажам, а все тому же герою Шукшина.