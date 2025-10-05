Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Народ к разврату готов!»: Путина встретили на «Валдае» крылатой фразой, но он не растерялся. Видео

Крылатыми фразами из культового фильма обменялись президент России Владимир Путин и модератор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в первые минуты встречи. Кадры, опубликованные из закулисья «Валдая», привлекли огромное внимание публики. Что именно сказал глава государства, откуда взялась легендарная фраза и какие еще известные цитаты содержит фильм, о котором вспомнил президент — в материале URA.RU.

Путин произнес легендарную фразу из советского кино за кулисами «Валдая».

Крылатыми фразами из культового фильма обменялись президент России Владимир Путин и модератор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в первые минуты встречи. Кадры, опубликованные из закулисья «Валдая», привлекли огромное внимание публики. Что именно сказал глава государства, откуда взялась легендарная фраза и какие еще известные цитаты содержит фильм, о котором вспомнил президент — в материале URA.RU.

Путин процитировал «Калину красную» на "Валдае.

На заседании дискуссионного клуба «Валдай» перед началом выступления президент Владимир Путин обратился к модератору Федору Лукьянову: «Народ собран?». На что Лукьянов в шутку ответил: «К разврату готов», процитировав фразу из фильма «Калина красная».

Путин с улыбкой продолжил: «Дальше не буду продолжать. Хотя, помнишь, как там: “Чего ж таких некрасивых-то набрал?”.

Событие привлекло внимание публики. Люди начали обсуждать, почему именно эту фразу выбрали собеседники, и каково ее значение в текущем контексте.

Что это за фраза и откуда.

«К разврату готов» — это цитата из фильма «Калина красная» режиссера Василия Шукшина. Ее произносит официант Сергей Михайлович, которого сыграл актер Лев Дуров. Фильм вышел в 1974 году и получил культовый статус в советском и постсоветском кино. Он рассказывает о человеческих судьбах, любви, чувствах, потере, о сложных моральных выборах.

Цитата «к разврату готов» в контексте фильма нередко используется с ироническим или шутливым подтекстом. Обычно означает «готовность к моральному падению» или «готовность к хаосу», часто в образных разговорах.

Еще крылатые фразы из фильма.

В фильме «Калина красная» содержится много фраз и диалогов, которые стали крылатыми. До сих пор они не теряют своей актуальности.

«А вот ты радоваться умеешь, нет?» — «А чего радоваться-то?» — «Ну, это я, брат, не знаю, чего радоваться. Умеешь — радуйся, не умеешь — так сиди. Тут не спрашивают», — говорят герои фильма.

Еще одна легендарная фраза из фильма — «Никем я не могу быть на этой земле. Только вором». «Опускаюсь все ниже и ниже. Даже самому интересно», — произносит главный герой Егор Проскудин.

«Деньги жгут ляжку», — фраза, которую можно услышать и в наши дни, тоже из «Калины красной». А слова «Я поселю здесь разврат! Я опрокину этот город во мрак и ужас!» принадлежат вовсе не голливудским персонажам, а все тому же герою Шукшина.