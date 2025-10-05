Какой вакциной прививают от COVID-19 и есть ли в детском стационаре такие пациенты, рассказали эксперты

Заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич сообщила, что вакцинация против коронавирусной инфекции в этом году, как и в прошлом, будет осуществляться вакциной «Конвасэл» производства РФ. Одна из ее особенностей — содержание нуклеокапсидного (N) белка, который минимально подвергается мутационным изменениям, соответственно вакцина эффективна в отношении любых штаммов коронавируса, которые циркулируют.