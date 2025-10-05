Какой вакциной прививают от COVID-19 и есть ли в детском стационаре такие пациенты, рассказали эксперты

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какой вакциной сейчас в Беларуси прививают против коронавируса и есть ли в Городской детской инфекционной клинической больнице пациенты с COVID-19, рассказали журналистам эксперты, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Что касается детей, педиатры сейчас не наблюдают существенного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Городской детской инфекционной клинической больнице в настоящее время одно отделение работает на прием пациентов с ковидом, однако лишь пятая часть коек заполнена, отметила заведующая кафедрой детских инфекционных болезней БГМУ, главный внештатный специалист Минздрава по детским инфекционным болезням Оксана Романова.
По ее словам, ежедневно в стационар поступает 2−3 ребенка с коронавирусной инфекцией. «На прошлой неделе поступало пять, иногда шесть человек с коронавирусной инфекцией», — уточнила она.
По словам заведующей кафедрой, сейчас коронавирусная инфекция у детей протекает не тяжело. Однако педиатры всегда остерегаются коронавирусных пневмоний, при которых может потребоваться искусственная вентиляция легких. К счастью, сейчас этого нет. Дети переносят заболевание средней степени тяжести.
Оксана Романова считает, что основной упор нужно делать на профилактику среди людей, которые имеют фоновые заболевания, в частности сахарный диабет, а также более старшего возраста. У них COVID-19 может протекать тяжелее.
«Коронавирусная инфекция иногда непредсказуема. От нее надо защищаться. Взрослых надо прививать. Прививка работает», — сказала Оксана Романова, добавив, однако, что наплыва взрослых пациентов в стационар, по ее информации, сейчас нет.
Заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич сообщила, что вакцинация против коронавирусной инфекции в этом году, как и в прошлом, будет осуществляться вакциной «Конвасэл» производства РФ. Одна из ее особенностей — содержание нуклеокапсидного (N) белка, который минимально подвергается мутационным изменениям, соответственно вакцина эффективна в отношении любых штаммов коронавируса, которые циркулируют.
Алла Дашкевич уточнила, что вакцина «Конвасэл» используется только для вакцинации взрослых. Для детей вакцины в настоящее время нет.
При этом, как отмечают эксперты, острой необходимости в вакцинации детей от этой инфекции в настоящий момент нет. Поэтому целенаправленно для детского населения эта вакцина не закупалась.
По словам Оксаны Романовой, это мировая тактика. Сейчас отказались от вакцинации детей, потому что сейчас они действительно переносят заболевание в легкой форме.
Вместе с тем всех детей на входе в приемное отделение детской инфекционной больницы, как и других детских стационаров, тестируют на коронавирусную инфекцию. Если инфицирование подтверждается при поступлении в иные стационары, пациентов переводят в детскую инфекционную.
Эксперты подчеркивают важность вакцинации против гриппа: микст-инфекция протекает гораздо сложнее. И если можно спрофилактировать заболевание гриппом, этой возможностью нужно воспользоваться. В первую очередь следует привить детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, а также детей, посещающих организованные коллективы. -0-