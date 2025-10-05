Аэропорт Саратова временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Ранее сообщалсь, что аропорт немецкой столицы завершил ликвидацию последствий масштабной кибератаки, которая парализовала работу ключевых систем обслуживания пассажиров. Сбой произошёл 19 сентября из-за атаки на американского IT-поставщика Collins Aerospace, обеспечивающего работу систем регистрации и посадки. Инцидент затронул ряд европейских аэропортов, но именно берлинский центр столкнулся с наиболее серьёзными последствиями.