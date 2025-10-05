Жену российского рэпера Джигана Оксану Самойлову не пустили на показ Balenciaga в Париже. Об этом в воскресенье, 5 сентября, рассказала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
Супруга исполнителя выбрала красивый наряд, однако на входе возникли проблемы с пригласительным. Закончилось все тем, что попасть на мероприятие Самойлова так и не смогла.
— Пригласительное я купила, за восемь тысяч евро, но, видимо, меня обманули, и организаторы меня не пустили, вот и вся история, — высказалась она.
Несмотря на неудачу, блогерша уже успела побывать и на других показах. Собчак, в свою очередь, прокомментировала ситуацию.
— Уже не первую историю такую слышу с купленными билетами. С другой стороны, есть и хорошие новости: бренды сейчас очень лояльно приглашают и русских клиентов и русских селебрити, — добавила она в публикации.
Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл подверглась критике со стороны поклонников за свой наряд на показе бренда Balenciaga в Париже. Жена принца Гарри выбрала белый костюм, накидку и черные остроносые туфли на каблуках.