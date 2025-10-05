Онколог объяснил, почему вейпы опаснее сигарет

Электронные средства для курения могут быть гораздо опаснее, чем обычные сигареты. Хотя и привычный табак наносит огромный вред организму, вейпы содержат вещества, способные вызвать хроническое воспаление легких. Об этом сообщил в разговоре с aif.ru онколог высшей категории Андрей Нефедов.
— Устройства вроде вейпов и систем нагревания табака на рынке возникли не так давно, но уже есть тревожные данные о том, что их сочетание с сигаретами повышает риск рака в 4 раза. Ведь помимо никотина в аэрозолях содержатся канцерогены, вызывающие хроническое воспаление и повреждение лёгких, — заявил доктор.
Врач добавил, что еще одна угроза — EVALI, острое воспаление легких, связанное с вдыханием ацетата витамина Е из вейпов. Заболевание развивается после нескольких месяцев регулярного использования.
Ранее 360.ru сообщил, что в России снизился средний возраст мужского приобретенного бесплодия. Теперь он составляет от 24 до 30 лет. Эксперты считают, что зумеры оказались в группе риска из-за вейпов, стресса и малоподвижного образа жизни.