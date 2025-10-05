Онколог объяснил, почему вейпы опаснее сигарет

— Устройства вроде вейпов и систем нагревания табака на рынке возникли не так давно, но уже есть тревожные данные о том, что их сочетание с сигаретами повышает риск рака в 4 раза. Ведь помимо никотина в аэрозолях содержатся канцерогены, вызывающие хроническое воспаление и повреждение лёгких, — заявил доктор.