Готовим зонтики: синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю

Следующая неделя одновременно порадует тех, кто не любит холод и расстроит любителей солнца в Москве. Дело в том, что в городе ожидается дождливая, но и при этом теплая для октября погода. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.