Готовим зонтики: синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю

Следующая неделя одновременно порадует тех, кто не любит холод и расстроит любителей солнца в Москве. Дело в том, что в городе ожидается дождливая, но и при этом теплая для октября погода. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.
— В Москве и Подмосковье в течение рабочей недели будут идти частые дожди. По ночам в столичном регионе +4… +9 градусов, днем — до +14 градусов, — рассказал синоптик.
Он уточнил, что в выходные еще немного потеплеет — до +16 градусов. Кроме того, дожди закончатся и выглянет солнце, словом установится отличная погода для прогулки по городу или поездки за город.
Ранее KP.RU сообщил, что бабье лето обычно длится до конца сентября, однако для разных регионов России эти сроки могут отличаться. При этом, осеннее потепление длится около пяти дней, но может продолжаться от одной до двух недель.