Фигуристка Валиева выступила с номером, посвященным комментатору Гришину

Российская фигуристка Камила Валиева выступила с показательным номером, который посвятила погибшему комментатору Александру Гришину. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщили в Telegram-канале Первого канала.
В Москве прошел вечер памяти спортивного комментатора. В нем приняли участие олимпийские чемпионы Алина Загитова, Анна Щербакова, Алексей Ягудин, Татьяна Волосожар и другие фигуристы российской сборной.
— К сожалению, выступить на нем не сможет одна из самых ярких фигуристок мира Камила Валиева. Комментарии именно ее выступлений у Александра всегда получались особенно искренними и запоминающимися, — уточнили в публикации.
К посту также прикрепили кадры со специальным выступлением фигуристки «Танцы на стеклах». Валиева исполняет номер в темноте, перед началом и после него звучат комментарии Гришина.
Анастасия Гришина сообщила о смерти мужа 5 августа. По ее словам, причиной гибели стал несчастный случай на железнодорожных путях, в момент трагедии шел сильный дождь. Позднее стало известно, что электричка сбила комментатора, когда он возвращался домой с работы.