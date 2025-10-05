Ричмонд
Тренер рассказала, как приучить организм к спортивным занятиям

Тренер Халимова посоветовала начинать заниматься спортом с ежедневных прогулок.

Источник: Комсомольская правда

Занятия спортом многим даются нелегко, особенно, если нет привычки к постоянной активности. О том, как привыкнуть к тренировкам и полюбить их, сообщила в разговоре с изданием aif.ru фитнес-тренер Айгуль Халимова.

— Чтобы начать занятия спортом, не нужен инвентарь или спортзал. Достаточно ежедневных прогулок по 30 минут: это уже поможет мягко включить тело в режим активности, — объяснила эксперт.

Она также посоветовала делать упор на регулярности, а не на длительности, занимаясь понемногу, но постоянно.

— Даже 10-минутная тренировка даст эффект, если выполнять ее ежедневно. Это лучше, чем, потеть на тренажерах по два часа, но раз в неделю, — подчеркнула специалист.

Ранее Life.ru передал, что перед началом занятий следует исключить заболевания сердца, суставов и связок. Кроме того, следует правильно подобрать одежду: она должна быть свободной и не стеснять движений. При этом обувь нужна лёгкая и удобная.