Стилист перечислила ставшие вновь модными символы русской культуры

Символы национальной русской культуры вновь могут войти в моду и даже стать трендами. Среди них — традиционные платки и даже кокошники, перечислила в разговоре с NEWS.ru стилист Ольга Ким.
— Наблюдается возвращение к русским традиционным мотивам в моде. Кокошники становятся популярными не только в классическом виде, но и в адаптированном. В будущем могут стать популярными и другие символы русской культуры — платки с традиционными орнаментами, пояса и сумки с вышивкой, — считает эксперт.
По ее словам, интерес вызывают гжель, городецкая роспись, картины русских художников в качестве принтов. Это доступный способ популяризировать искусство и напомнить о корнях в повседневной одежде.
