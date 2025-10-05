Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стилист перечислила ставшие вновь модными символы русской культуры

Кокошники становятся популярными в классическом и адаптированном виде.

Источник: Комсомольская правда

Символы национальной русской культуры вновь могут войти в моду и даже стать трендами. Среди них — традиционные платки и даже кокошники, перечислила в разговоре с NEWS.ru стилист Ольга Ким.

— Наблюдается возвращение к русским традиционным мотивам в моде. Кокошники становятся популярными не только в классическом виде, но и в адаптированном. В будущем могут стать популярными и другие символы русской культуры — платки с традиционными орнаментами, пояса и сумки с вышивкой, — считает эксперт.

По ее словам, интерес вызывают гжель, городецкая роспись, картины русских художников в качестве принтов. Это доступный способ популяризировать искусство и напомнить о корнях в повседневной одежде.

Ранее KP.RU сообщил, что этой осенью в моде оттенки коричневого, а также нежно-розовый, лайм оранжевый, красный и фиолетовый. Интересный приём, который легко повторить — в коричневый монохромный образ добавляют капельку красного, розового или фиолетового.