Вучич допустил досрочное оставление должности президента Сербии

Сербский лидер Александар Вучич допустил досрочное завершение своего мандата, кроме того, он не исключил, что в это же время в конце следующего года в Сербии могут состояться парламентские и президентские выборы.
«У меня официально осталось ещё полтора года до конца мандата, но, вероятно, он продлится меньше», — сказал Вучич в эфире телеканала Pink.
Он отметил, что сербские власти изучают возможность «одновременного проведения президентских и парламентских выборов».
«Скорее всего, мы пойдем на президентские и парламентские выборы одновременно. Предполагаю, в декабре 2026 года, возможно, даже немного раньше», — рассказал Вучич.
Он уточнил, что не собирается снова баллотироваться в президенты.
Ранее сообщалось, что Вучич предложил Белград как площадку для переговоров конфликтующих стран.