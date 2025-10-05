Ричмонд
Вучич допустил досрочное оставление должности президента Сербии

Вучич уточнил, что не собирается снова баллотироваться в президенты.

Источник: Аргументы и факты

Сербский лидер Александар Вучич допустил досрочное завершение своего мандата, кроме того, он не исключил, что в это же время в конце следующего года в Сербии могут состояться парламентские и президентские выборы.

«У меня официально осталось ещё полтора года до конца мандата, но, вероятно, он продлится меньше», — сказал Вучич в эфире телеканала Pink.

Он отметил, что сербские власти изучают возможность «одновременного проведения президентских и парламентских выборов».

«Скорее всего, мы пойдем на президентские и парламентские выборы одновременно. Предполагаю, в декабре 2026 года, возможно, даже немного раньше», — рассказал Вучич.

Он уточнил, что не собирается снова баллотироваться в президенты.

Ранее сообщалось, что Вучич предложил Белград как площадку для переговоров конфликтующих стран.