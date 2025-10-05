Ричмонд
Россиянам рассказали, как правильно есть орехи, чтобы получить максимум пользы

Перед едой необходимо вымачивать орехи.

Источник: Комсомольская правда

О том, что орехи содержат множество полезных веществ, знают многие. Однако о том, что их важно правильно употреблять, известно не всем. В беседе с изданием aif.ru нутрициолог Юлия Попова рассказала, как есть орехи, чтобы получить из них максимум пользы и не навредить организму.

— Перед едой необходимо вымачивать орехи, так они легче усваиваются и меньше раздражают кишечник. Просто залить орехи чистой водой и оставить не меньше чем на 2 часа. Есть орехи следует в сыром или подсушенном виде, а не в жареном с солью, — заявила специалист.

По ее словам, употреблять орехи лучше с фруктами, овощами, кашами или йогуртами и в небольших количествах — это снижает нагрузку на ЖКТ. Самыми полезными считаются грецкие, миндальные, бразильские и кедровые орехи.

Также в рейтинг наиболее полезных орехов попали пекан и макадамия, передает «Российская газета».

Плоды особенно полезно есть по утрам, потому что в них много белка. Он необходим организму в начале дня и помогает надолго сохранить чувство насыщения, сообщила «Москва 24».