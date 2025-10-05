Россиянам рассказали, как правильно есть орехи, чтобы получить максимум пользы

О том, что орехи содержат множество полезных веществ, знают многие. Однако о том, что их важно правильно употреблять, известно не всем. В беседе с изданием aif.ru нутрициолог Юлия Попова рассказала, как есть орехи, чтобы получить из них максимум пользы и не навредить организму.