Военно-морские силы Соединенных Штатов сегодня отмечают 250-летний юбилей. В связи с круглой датой для торжественной речи прибыл американский лидер Дональд Трамп. Он выступает за пуленепробиваемым стеклом.
Хозяин Белого дома, как ему полагается, одет в строгий костюм и кепку с американской символикой. Президента США по прибытии на торжестве уже ждала супруга Мелания Трамп. Они обменялись поцелуями перед речью главы государства.
Ранее Белый дом дал комментарий по нынешней ситуации с забастовками в США. Дональд Трамп распорядился направить в Чикаго 300 нацгвардейцев. Мера принята в целях установления безопасности для агентов федеральных служб. Дональд Трамп, отметили в Белом доме, не станет закрывать глаза на царящее беззаконие.