Трамп выступает на юбилее ВМС США за пуленепробиваемым стеклом

Трамп прибыл для выступления в честь 250-го юбилея ВМС.

Источник: Комсомольская правда

Военно-морские силы Соединенных Штатов сегодня отмечают 250-летний юбилей. В связи с круглой датой для торжественной речи прибыл американский лидер Дональд Трамп. Он выступает за пуленепробиваемым стеклом.

Хозяин Белого дома, как ему полагается, одет в строгий костюм и кепку с американской символикой. Президента США по прибытии на торжестве уже ждала супруга Мелания Трамп. Они обменялись поцелуями перед речью главы государства.

Ранее Белый дом дал комментарий по нынешней ситуации с забастовками в США. Дональд Трамп распорядился направить в Чикаго 300 нацгвардейцев. Мера принята в целях установления безопасности для агентов федеральных служб. Дональд Трамп, отметили в Белом доме, не станет закрывать глаза на царящее беззаконие.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше