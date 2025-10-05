«Не так с головой»: Семенович заступилась за певицу Славу на фоне критики Соседова

Российская артистка Анна Семенович заступилась за певицу Славу (настоящее имя Анастасия Сланевская — прим. «ВМ») на фоне конфликта с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Свое мнение в воскресенье, 5 октября, она высказала в личном блоге.
По словам исполнительницы, она не понимает сути профессии критика. Подобные люди часто не могут добиться чего-либо самостоятельно. При этом они позволяют себе осуждать тех, кто популярен.
— Сергей считает, что что-то не так у нее с творчеством. Может быть, у Сергея что-то не так с головой, с мышлением. Может быть, он очень озлобленный на жизнь по какой-то причине, — возмутилась Семенович.
Певица посоветовала коллеге не волноваться по поводу грубых слов, а также «посылать» тех, кто сам ничего не добился.
Ранее телеведущая, писательница и сваха Роза Сябитова отметила, что певице Славе сложно уделять достаточно времени личной жизни, так как у нее очень плотный и ненормированный рабочий график.
До этого артистка Анна Семенович также заявила, что заслуживает полученную государственную награду, которую ей вручил президент России Владимир Путин.