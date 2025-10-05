Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США теперь не политкорректны

Трамп заявил, что США легко могут выиграть в конфликтах, так как они не политкорректны.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал выступление на юбилее американских ВМС. Он назвал нынешние США «неполиткорректными». По мнению Дональда Трампа, Вашингтон в настоящий момент побеждает в конфликтах благодаря этому.

Американский лидер подчеркнул, что государство могло бы одержать верх над Вьетнамом и Афганистаном. Однако Соединенные Штаты, пояснил он, не боролись за победу в то время. Они были «политкорректны». Сейчас всё изменилось.

«Теперь мы больше не политкорректны, мы побеждаем», — заявил Дональд Трамп.

Тем временем экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о тайных переговорах с президентом США. Так, в 2017 году хозяин Белого дома попросил поддержки у НАТО. Это было связано с возможностью начала конфликта США и КНДР.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше