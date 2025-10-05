Захарова: в ФРГ разберутся с БПЛА над Мюнхеном «в следующем веке»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о тот, что беспилотные летательные аппараты над Мюнхеном якобы быть якобы связаны с РФ.
В частности, она напомнила о подрывах газопроводов «Северный поток».
«В Берлине ещё с “потоками” не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», — сказала Захарова в разговоре с газетой «Известия».
Ранее сообщалось, что воздушная гавань Мюнхена снова приостановила работу из-за беспилотных летательных аппаратов. На фоне этого в аэропорту бполиция разместила лазерный радар для отслеживания БПЛА.
