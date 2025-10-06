Названы четыре простых способа защититься от вирусов в сезон простуд

Его рекомендации приводит издание HuffPost.
По словам эксперта, самым простым и действенным способом защиты остается достаточный сон и полноценное питание. Осенью особенно важно употреблять сезонные фрукты, овощи и ягоды, которые насыщают организм витаминами и минералами. Это помогает поддерживать иммунную систему и ускоряет восстановление клеток.
Бхогал также напомнил о важности регулярной влажной уборки и дезинфекции рабочих поверхностей. Вирусы могут сохраняться на предметах до двух суток, поэтому чистота в доме и на рабочем месте значительно снижает риск заражения.
Кроме того, специалист рекомендовал сделать прививку от гриппа, подчеркнув, что вакцинация — один из самых надежных способов защиты в сезон простуд.
Наконец, фармацевт посоветовал избегать близких контактов с людьми, у которых есть симптомы болезни. Это простое правило, по его словам, может существенно сократить вероятность заражения.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.