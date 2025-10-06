Аэропорт «Храброво» ждет масштабное расширение

«Аэропорт “Храброво” — воздушные ворота самого западного региона страны, неотъемлемая часть нашей истории и каждодневной жизни. Он соединяет Калининградскую область со всей Россией», — подчеркнул Алексей Беспрозванных.
Приказ об организации аэропорта был подписан 8 октября 1945 года. За восемь десятилетий «Храброво» прошёл путь от небольшой взлётно-посадочной площадки до современного международного авиаузла, который ежегодно обслуживает миллионы пассажиров.
Сегодня аэропорт оснащён современной навигационной и транспортной инфраструктурой, обслуживает рейсы по десяткам направлений и продолжает развиваться. В планах — масштабное расширение: к 2027 году начнётся строительство нового аэровокзального комплекса, который позволит увеличить пассажиропоток до 8 миллионов человек в год.
Во время чемпионата мира по футболу 2018 года аэропорт «Храброво» стал одним из ключевых транспортных узлов России. Тогда он впервые принял более 3,5 миллионов пассажиров — рекорд, который уже в ближайшие годы планируют превзойти после открытия нового терминала.