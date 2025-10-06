Аэропорт «Храброво» ждет масштабное расширение

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года аэропорт «Храброво» стал одним из ключевых транспортных узлов России. Тогда он впервые принял более 3,5 миллионов пассажиров — рекорд, который уже в ближайшие годы планируют превзойти после открытия нового терминала.