Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт «Храброво» ждет масштабное расширение

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поздравил коллектив международного аэропорта «Храброво» с 80-летним юбилеем, который предприятие отмечает 8 октября. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Источник: Пресс-служба аэропорта Храброво

«Аэропорт “Храброво” — воздушные ворота самого западного региона страны, неотъемлемая часть нашей истории и каждодневной жизни. Он соединяет Калининградскую область со всей Россией», — подчеркнул Алексей Беспрозванных.

Приказ об организации аэропорта был подписан 8 октября 1945 года. За восемь десятилетий «Храброво» прошёл путь от небольшой взлётно-посадочной площадки до современного международного авиаузла, который ежегодно обслуживает миллионы пассажиров.

Сегодня аэропорт оснащён современной навигационной и транспортной инфраструктурой, обслуживает рейсы по десяткам направлений и продолжает развиваться. В планах — масштабное расширение: к 2027 году начнётся строительство нового аэровокзального комплекса, который позволит увеличить пассажиропоток до 8 миллионов человек в год.

Во время чемпионата мира по футболу 2018 года аэропорт «Храброво» стал одним из ключевых транспортных узлов России. Тогда он впервые принял более 3,5 миллионов пассажиров — рекорд, который уже в ближайшие годы планируют превзойти после открытия нового терминала.