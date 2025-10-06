Что можно и нельзя делать в Ираидин день 6 октября, который называют Наливушки

Православная церковь 6 октября вспоминает святую Ираиду Александрийскую. В народе принято праздновать Ираидин день. Но есть еще одно название — Наливушки. Все дело в том, что 6 октября готовили специальное блюдо — лепешки с картофелем.
Что нельзя делать 6 октября.
Нельзя жаловаться на свои проблемы. Считалось, что подобным можно на себя навлечь новые. Кроме того, не рекомендуется впустую тратить деньги. А еще в указанную дату старались на одалживать, а также не пересчитывать деньги.
Что можно делать 6 октября.
По традиции, в указанный день всегда пекли лепешки с картофелем, получившие название «наливушки». Для этого смешивали толченую картошку с молоком и яйцом. После этого начинку выкладывали в ржаную лепешку.
Согласно приметам, кошка, которая умывается левой лапкой, указывает на ухудшение погоды. В том случае, если кошка умывается правой лапкой, то ждали потепления.
