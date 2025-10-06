Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Ираидин день 6 октября, который называют Наливушки

Узнали приметы и запреты на 6 октября, когда отмечают Ираидин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 6 октября вспоминает святую Ираиду Александрийскую. В народе принято праздновать Ираидин день. Но есть еще одно название — Наливушки. Все дело в том, что 6 октября готовили специальное блюдо — лепешки с картофелем.

Что нельзя делать 6 октября.

Нельзя жаловаться на свои проблемы. Считалось, что подобным можно на себя навлечь новые. Кроме того, не рекомендуется впустую тратить деньги. А еще в указанную дату старались на одалживать, а также не пересчитывать деньги.

Что можно делать 6 октября.

По традиции, в указанный день всегда пекли лепешки с картофелем, получившие название «наливушки». Для этого смешивали толченую картошку с молоком и яйцом. После этого начинку выкладывали в ржаную лепешку.

Согласно приметам, кошка, которая умывается левой лапкой, указывает на ухудшение погоды. В том случае, если кошка умывается правой лапкой, то ждали потепления.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 6 по 12 октября.

Кстати, Рябов сказал, каким окажется октябрь 2025 года в Беларуси: «То тепло, то холодно».

А еще белорусский специалист сказал, из какого сорта картошки получаются самые вкусные драники и бабка.