Народный календарь. Почему нельзя материться в день Иоанна Богослова, 9 октября

9 октября православные чтут память Иоанна Богослова — евангелиста, одного из 12 апостолов.

В этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся, а также употреблять алкоголь и веселиться. Также в старину верили, что тех, кто в эту дату сквернословит, ждет большое несчастье.

Также в ночь на 9 октября нельзя менять постельное белье. Те, кто нарушат это правило, потом будут мучиться от кошмаров или страдать от бессонницы.

Приметы погоды.

Пошел дождь — лить будет еще три недели.

Если на Иоанна Богослова выпал снег, то зима начнется с Михайлова дня (21 ноября).

Дождь со снегом в этот день — в январе будут три сильные оттепели.

Тепло и солнечно — июнь будет холодным и дождливым.

Грачи улетели — скоро снег выпадет.

Именины отмечают: Иван, Денис, Тихон, Владимир.