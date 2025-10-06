Народный календарь. Почему нельзя материться в день Иоанна Богослова, 9 октября

9 октября православные чтут память Иоанна Богослова — евангелиста, одного из 12 апостолов.
В этот день нельзя отказывать в помощи нуждающимся, а также употреблять алкоголь и веселиться. Также в старину верили, что тех, кто в эту дату сквернословит, ждет большое несчастье.
Также в ночь на 9 октября нельзя менять постельное белье. Те, кто нарушат это правило, потом будут мучиться от кошмаров или страдать от бессонницы.
Приметы погоды.
Пошел дождь — лить будет еще три недели.
Если на Иоанна Богослова выпал снег, то зима начнется с Михайлова дня (21 ноября).
Дождь со снегом в этот день — в январе будут три сильные оттепели.
Тепло и солнечно — июнь будет холодным и дождливым.
Грачи улетели — скоро снег выпадет.
Именины отмечают: Иван, Денис, Тихон, Владимир.