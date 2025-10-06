День лапши и День Безумного Шляпника: какие праздники отмечают в России и мире 6 октября

День Безумного Шляпника был придуман в 1986 году несколькими американскими программистами из города Боулдер, которым было нечего делать на работе. Поэтому они решили организовать праздник в честь персонажа из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». 6 октября можно перечитать эту книгу или посмотреть ее экранизации, а также устроить костюмированную вечеринку, примерив на себя образ Безумного Шляпника и других персонажей сказки.