Отец поэтов: в Театре Терезы Дуровой вышел спектакль о Есенине

Действие разворачивается в подвальном помещении, которое занимает редакция газеты «Красное сегодня». Истеричный главный редактор (Егор Комаров) мечется по темному холлу в припадке. Ночью здесь на задворках типографии были Есенин с Мариенгофом, они читали стихи и настаивали, что его должны печатать в каждом номере. На возражения главного редактора компания разгромила редакцию. На полу рассыпаны рукописи, разлит клей, валяются пепельница с окурками, поваленная мебель. И утром, когда сотрудники редакции стали собираться на работе, возмущению главреда не было предела. Он лютовал и кричал: «Есть ли писатели, которым не нужен главный редактор?» И сам же отвечал на него: «Да! Да! И их имя — гении. Но и о них узнают только тогда, когда они умрут!».