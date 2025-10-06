Отец поэтов: в Театре Терезы Дуровой вышел спектакль о Есенине

В Театре Терезы Дуровой отметили 130-летие со дня рождения Сергея Есенина. 3 октября на Малой сцене представили музыкально-поэтический спектакль о времени и о поэте. «Кто Есенин» — универсальное название для постановки. Это может быть и утверждение, и вопрос, и восклицание. Знаки препинания расставляются по ходу действия. «Известия» побывали на премьере.
Разгромные стихи.
Еще в фойе перед началом спектакля чувствовалось праздничное настроение. Зрители предвкушали не только интересное зрелище, но и появление худрука театра. У Терезы Дуровой день рождения в один день с Есениным.
— У нас с Сергеем Александровичем много общего, — улыбается Дурова. — Создавая спектакль, мы проживали, погружались, полюбили Есенина и его ощущение своей жизни. Над постановкой работала та же самая команда, которая делала «Маяковского», «Моцарта и Сальери», — художник-постановщик Мария Рыбасова и художник по костюмам Виктория Севрюкова. Для нас это очень важная премьера.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей ЭрштремХудожественный руководитель театра Тереза Дурова.
Как только ни называли Есенина: последний поэт деревни, хулиган, рязанский Лель, даже Железный Миргород. А поклонники считали его воплощением русской души. Так кто же он на самом деле? Провокатор, подогревавший интерес к своему творчеству через эпатаж, романтик, воспевавший красоту русской природы, патриот, остро чувствовавший трагизм эпохи?
Автором пьесы выступил Артем Абрамов. Через окружение поэта, его современников и почитателей он создал собирательный образ Есенина. Поэта нет среди героев спектакля, но его имя не сходит с уст.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Действие разворачивается в подвальном помещении, которое занимает редакция газеты «Красное сегодня». Истеричный главный редактор (Егор Комаров) мечется по темному холлу в припадке. Ночью здесь на задворках типографии были Есенин с Мариенгофом, они читали стихи и настаивали, что его должны печатать в каждом номере. На возражения главного редактора компания разгромила редакцию. На полу рассыпаны рукописи, разлит клей, валяются пепельница с окурками, поваленная мебель. И утром, когда сотрудники редакции стали собираться на работе, возмущению главреда не было предела. Он лютовал и кричал: «Есть ли писатели, которым не нужен главный редактор?» И сам же отвечал на него: «Да! Да! И их имя — гении. Но и о них узнают только тогда, когда они умрут!».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Чувствовать себя всемогущим, обладая карандашом корректора, — большая удача посредственностей. И в спектакле они не скрывают этого. Разношерстная публика собирается в подвале редакции, чтобы обсудить последние новости и сплетни. Сегодня на повестке — Есенин. В разговорах всплывают имена признанных и непризнанных литераторов — Горький, Северянин, Бунин, Шершеневич, Анненков, Маяковский, Клюев, Крученых… Кому-то из них в будущем уготованы почести, их книгами будут зачитываться поколения, а чьи-то сочинения покроются пылью, а имена канут в лету. Есенина же распишут под хохлому. И похабничал он и скандалил, для того, чтобы ярче гореть.
«Это не наш скандал».
Его имя обросло слухами и мифами. Есть даже конспирологическая теория о его смерти. До сих пор нет единого мнения, покончил поэт сам с собой в номере отеля «Англетер» или это было организованное убийство. Поклонники верят, что их кумиру помогли уйти из жизни. Уж больно ярок и дерзок был. Создатели спектакля не верят в буйный нрав Сергея Александровича. Всё это раздутые сплетни недоброжелателей, считают они. Просто эпатаж выгодней выдать за неуравновешенность натуры, которая и могла стать следствием трагического исхода. Но то, что гений не брезговал «Смирновкой» и «Зубровкой», не исключают. Времена были непростые.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Тогда двадцать строк Есенина о природе, деревне, коровах могли отправиться в корзину, потому что в редакции считали: «Это не наш скандал».
В спектакле противопоставляют ханжество и божий промысел, анахронизмы и прогресс. «Вы думали, Сережа Есенин безобидный корректор из типографии, вольный слушатель Университета Шанявского (осенью 1913 года Сергей Есенин поступил на историко-филологическое отделение Московского городского народного университета. — Ред.), простак, наивный парень, деревенщина? — возмущается главный редактор. — У него была кличка Набор, у его дружки — Скакун и Пень, сняли комнату в Сокольниках, откуда их филеры и повели. А почему? Неблагонадежен. Поэтов Серебряного века, футуристов, имажинистов, символистов многие не воспринимали всерьез. Только не полиция».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
В спектакле герои, вспоминая байки о Есенине, задаются вопросом: почему всех интересует, с кем подрался Сергей Александрович, сколько выпил? Хорошо ли они жили с Айседорой Дункан, которую друзья называли Дунька? Любили ли друг друга? Сколько шампанского они выпили? Но какая разница?
Ответ любопытным — поэзия гения. Ее в спектакле не только читают, но и поют.
Спелись под Есенина.
Музыкальная составляющая очень важна в спектакле. На сцене в какой-то момент появляется «Оркестр сознательных граждан». Музыку к постановке написал Сергей Кондратьев, он же дирижер и солист этого коллектива. Его называют одним из лучших бас-гитаристов России. На своем инструменте Кондратьев даже умело имитирует балалайку. В оркестре сильна духовая группа: Юрий Чевин, Константин Чоботок, Денис Мельников, Грант Вартанов, Михаил Бручеев. Нежности в оформление добавляет скрипачка Софья Власова.
Спектакль по своему составу брутальный. Лишь актриса Ольга Надуваева — безусловное украшение мужской компании. Так тонко, иронично она сделала образ секретаря главного редактора, что, глядя на нее, веришь: на сцене — рьяная, идейная и всё же романтичная особа из времен молодой Советской республики.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
В сотрудниках редакции угадываются образы: Максима Горького, Анатолия Мариенгофа, Юрия Анненкова, Игоря Северянина, Владимира Маяковского. В постановке заняты: Максим Бубер, Данила Теплов, Даниил Исламов, Владислав Савчук, Павел Повалихин, Сергей Батов. Так спектакль из портретного становится социальной сатирой.
В финале герои пытаются найти ответ на вопрос «Кто Есенин? Ответ находят в признаниях поэта: “Я ведь божья дудка”. А еще Сергей Есенин — духовный отец многих поэтов золотого века советской поэзии, так называемых социмажинистов. Например, Вознесенского и Евтушенко.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем.
Кстати, в спектакле развеивают миф о запрете Есенина. Он издавался сотнями тысяч экземпляров — маленькие сборники и полное собрание сочинений. У каждого на книжной полке стоял томик стихов Есенина. Его читали, читают и будут читать.
Увидеть музыкально-поэтическое признание в любви артистов Театра Терезы Дуровой в следующий раз можно 30 октября на Малой сцене.