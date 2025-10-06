Календарь на 6 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

День территории — Остров Рождества. Этот праздник появился в 1958 году, когда остров официально перешел под управление Австралии — до этого времени он находился в ведении Великобритании и управлялся через Сингапур. История острова сама по себе необычна. Его открыли европейцы в 1643 году, а название он получил из-за того, что капитан Уильям Минаурс высадился здесь на Рождество — 25 декабря. Кстати, именно на Острове Рождества можно наблюдать знаменитое «красное нашествие» — миграцию миллионов красных крабов, которые перемещаются к океану для размножения.