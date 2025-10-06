«Геоскан» и «Гонец» успешно испытали на кубсатах передачу данных в S-диапазоне

Как заявил начальник управления реализации федеральных проектов и перспективных программ «Гонца» Аким Ивкин, приемопередатчики доказали свою функциональность — также подтверждена возможность размещения такого оборудования на других малых аппаратах. «В дальнейшем ходе эксперимента мы рассчитываем получить в том числе статистические данные, которые можно будет использовать для моделирования перспективных спутниковых систем», — сказал он.