«Геоскан» и «Гонец» успешно испытали на кубсатах передачу данных в S-диапазоне

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский производитель беспилотнных систем «Геоскан» совместно с АО «Спутниковая система “Гонец” (входит в Роскосмос) протестировали на малых спутниках высокоскоростную передачу данных в S-диапазоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе “Гонца”.
Там отметили, что тесты проводились на космических аппаратах «Геоскан-4» и «Геоскан-5» с приемопередатчиками спутниковой системы «Гонец» — эти аппараты были запущены летом. «Была проведена серия сеансов связи в S-диапазоне в разных режимах и с разными скоростями — до 1 Мбит/с», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что частоты в S-диапазоне (2−4 ГГц) считаются оптимальными для выполнения задач контроля и управления спутниками на орбите и организации подвижной спутниковой связи.
Как заявил начальник управления реализации федеральных проектов и перспективных программ «Гонца» Аким Ивкин, приемопередатчики доказали свою функциональность — также подтверждена возможность размещения такого оборудования на других малых аппаратах. «В дальнейшем ходе эксперимента мы рассчитываем получить в том числе статистические данные, которые можно будет использовать для моделирования перспективных спутниковых систем», — сказал он.
По словам главы отдела разработки малых космических аппаратов «Геоскана» Дмитрия Боровицкого, один из этапов эксперимента предусматривает прием сигнала со спутников с использованием наземной инфраструктуры Роскосмоса.