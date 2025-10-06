Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил о бое UFC на территории Белого дома

Макгрегор потребовал 100 миллионов долларов за проведение боя в Белом доме.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что поединок UFC на территории Белого дома состоится 14 июня следующего года.

«14 июня в следующем году у нас будет большой бой UFC прямо на территории Белого дома», — сказал Трамп в ходе своего выступления параде в честь Военно-морских сил США в штате Вирджиния.

Напомним, речь идёт о бое за звание чемпиона UFC на лужайке перед администрацией США в честь 250-летия Соединённых Штатов.

Ранее ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что готов выйти на бои UFC, которые планируют провести на лужайке Белого дома. За участие в этом шоу он потребовал гонорар в размере 100 миллионов долларов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше