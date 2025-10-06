Трамп объявил о бое UFC на территории Белого дома

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что поединок UFC на территории Белого дома состоится 14 июня следующего года.
«14 июня в следующем году у нас будет большой бой UFC прямо на территории Белого дома», — сказал Трамп в ходе своего выступления параде в честь Военно-морских сил США в штате Вирджиния.
Напомним, речь идёт о бое за звание чемпиона UFC на лужайке перед администрацией США в честь 250-летия Соединённых Штатов.
Ранее ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что готов выйти на бои UFC, которые планируют провести на лужайке Белого дома. За участие в этом шоу он потребовал гонорар в размере 100 миллионов долларов.
