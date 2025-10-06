Пока Максим Галкин утешает Пугачёву, его брат Дмитрий отбивается от исков к оборонному заводу

Кто такой Дмитрий Галкин и сколько у него паспортов.
Спецоперацию старший брат Максима Галкина* Дмитрий Галкин встретил президентом Военно-промышленной компании, которая управляет производством бронетранспортёров, вездеходов, плавающих машин и автомобилей специального назначения. Неизвестно, является ли он её президентом сейчас — данные компании давно не обновлялись. Как минимум Дмитрий Галкин покинул советы директоров заводов, находившихся под контролем ВПК.
Полтора года назад в особняке Дмитрия Галкина в Троицке прошли обыски силовиков. Как выяснил SHOT, их причина — сокрытие им израильского гражданства. Это не первые подобные проблемы старшего Галкина. В сводках за 2020 год есть информация, что он якобы уже привлекался за «нарушение сроков подачи документов, уведомляющих о получении второго гражданства», но тогда речь шла не об израильском, а о казахском гражданстве. В Казахстане Дмитрий Галкин регистрировался и как житель, и как налогоплательщик, и как пациент медучреждений. Стоит ли добавить, что родился он в Днепропетровске.
Если приглядеться к соцсетям семьи, кажется, что её члены всё дальше от России. Сам Дмитрий Галкин подписался на канал о покупке недвижимости в ОАЭ. Его дочь бросила МГИМО и поступила в Университет Женевы. Лишь сын пытается сделать карьеру (пока безуспешно) рэпера в России, но даже он иногда в сердцах, чилля на Кипре, пишет: «Не вернусь».
Завод в тисках: Пять исков, один ответчик и миллионные претензии.
Согласно базе СПАРК, Дмитрий Галкин как минимум в 2024 году входил в совет директоров «Муромского радиозавода», который собирает системы громкоговорящей связи для Минобороны. Показатели относительно скромные: полмиллиарда выручки, 25 миллионов чистой прибыли.
Старший Галкин остаётся совладельцем частной конторы «Оружейные мастерские» — она не публиковала отчётность с пандемии ковида, тогда фиксировалась выручка миллиард рублей. В прошлом году у этой фирмы из-за неуплаты госпошлины был отозван патент на выпуск боевого модуля с дистанционным управлением «Арбалет». Ранее этот патент принадлежал «Ковровскому электромеханическому заводу», подконтрольному Военно-промышленной компании, где президентом был старший Галкин.
Кажется, «Оружейные мастерские» хотят превратиться в гражданское производство, специализирующееся на погрузчиках, гидроцилиндрах и рукавах. В прошлом месяце к компании было подано сразу пять исков о неисполнении договоров поставок и один иск о возмещении вреда. Сумма всех претензий 52 млн рублей. Среди истцов есть предприятие, связанное с военкой, — это НТЦ «Элинс», производящее интеллектуальные системы управления вооружёнными комплексами.
На «Оружейных мастерских» 100% доли Камешковского индустриального парка во Владимирской области. Это огромный ангар, который занимает Камешковский механический завод (АО «КаМЗ»), производящий гидравлические подъёмники, тракторы и комбайны. Ранее «Оружейный мастерские» владели 22% этого завода, как сейчас, непонятно, информация закрыта. Камешковский индустриальный парк сдаёт нулевые отчётности, АО «КаМЗ» генерирует около 134 млн рублей выручки в год.
Схема раскрыта: Как генеральский сын дорос до президента ВПК.
«Оружейными мастерскими» руководил Сергей Музалевский — бывший замначальника штаба Главного автобронетанкового управления Министерства обороны. Главой и основателем ГАБТУ был генерал Александр Галкин, отец Дмитрия и Максима*. Именно с подачи Галкина-отца в армии появились бронеавтомобили «БТР-80» и «Тигр», которые теперь собираются Военной промышленной компанией. Той самой, где президентствовал Дмитрий Галкин.
Старший сын генерала никогда не шутил. Он прослужил с 1981-го до 1995-го, при этом, судя по базе СПАРК, службу мог незаконно совмещать с бизнесом. После перестройки учредил компании по обработке лома, а его полный тёзка без ИНН — несколько фирм с лицензией на внешнюю торговлю.
После отставки Дмитрий Галкин стал бенефициаром 49% акций компании «Автопромимпэкс», которая посредничала при продаже высвобождаемого движимого имущества Минобороны, занималась утилизацией военной техники и продавала лом за границу. «Автопромимпэкс» владела 100% акций ныне расформированного Муромского танкоремонтного завода и 19% акций обанкротившегося Мотовилихинского завода. Примечательно, что на обоих предприятиях Дмитрий Галкин успевал поработать в совете директоров. Все связанные с компанией «Автопромимпэкс» фирмы либо закрыты налоговиками из-за недостоверно указанных сведений и отсутствия операционной деятельности, либо без следа влились в вологодскую фирму «Текила», тоже закрытую.
В 2006 году Дмитрий Галкин был назначен на должность главы только что созданной Военной промышленной компании, которая появилась в результате реорганизации мощностей корпораций «Русские машины» и ПАО «ГАЗ». Эту должность Галкин занимал бессменно вплоть до СВО. Возможно, негласно занимает и сейчас.
Особняки на троих: Родовое гнездо, вилла в Израиле и недвижимость в ОАЭ.
В деревне Фоминское Лайф нашёл земельный участок (30 соток), где ещё в девяностых построили красивый особняк для родителей братьев Галкиных площадью 590 квадратов. В 2004 году дом оформил на себя Максим Галкин*. Он пристроил к нему крытый бассейн, а потом переписал на брата. Цена дома — около 150 млн рублей.
У Дмитрия Галкина есть особняк стоимостью около $6 млн в Кесарии — это израильский аналог нашей Рублёвки. Именно там после начала СВО остановились Максим Галкин*, Алла Пугачёва и их дети. Точно известно, что израильский особняк появился у Галкиных раньше десятых годов. Возможно, его покупали ещё родители.
В связи с последними событиями семья Дмитрия Галкина всё реже бывает в Израиле, предпочитая ему ОАЭ.
Как своей, семья Дмитрия Галкина пользуется ещё кипрской недвижимостью Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.