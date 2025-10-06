Пока Максим Галкин утешает Пугачёву, его брат Дмитрий отбивается от исков к оборонному заводу

Полтора года назад в особняке Дмитрия Галкина в Троицке прошли обыски силовиков. Как выяснил SHOT, их причина — сокрытие им израильского гражданства. Это не первые подобные проблемы старшего Галкина. В сводках за 2020 год есть информация, что он якобы уже привлекался за «нарушение сроков подачи документов, уведомляющих о получении второго гражданства», но тогда речь шла не об израильском, а о казахском гражданстве. В Казахстане Дмитрий Галкин регистрировался и как житель, и как налогоплательщик, и как пациент медучреждений. Стоит ли добавить, что родился он в Днепропетровске.