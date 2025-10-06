40 тысяч человек остались без света после обстрела Белгорода

Электричество должны вернуть к утру.
Порядка 40 тысяч жителей Белгорода остались без электричества в результате обстрела города ВСУ. Об этом заявляет губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
«Почти 40 тысяч человек сейчас без электроэнергии. Все аварийные бригады сейчас находятся на месте. Объем работ предстоит большой, сейчас все вместе выполняем эти задачки», — сообщил Гладков.
В ночь на 6 октября массовым обстрелам подверглись многие регионы России. URA.RU следит за происходящем в онлайн-трансляции.