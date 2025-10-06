Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

40 тысяч человек остались без света после обстрела Белгорода

Порядка 40 тысяч жителей Белгорода остались без электричества в результате обстрела города ВСУ. Об этом заявляет губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Электричество должны вернуть к утру.

Порядка 40 тысяч жителей Белгорода остались без электричества в результате обстрела города ВСУ. Об этом заявляет губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

«Почти 40 тысяч человек сейчас без электроэнергии. Все аварийные бригады сейчас находятся на месте. Объем работ предстоит большой, сейчас все вместе выполняем эти задачки», — сообщил Гладков.

В ночь на 6 октября массовым обстрелам подверглись многие регионы России. URA.RU следит за происходящем в онлайн-трансляции.