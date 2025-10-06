Мерц прокомментировал сообщение о БПЛА над Мюнхеном: что это было

Немецкий канцлер Фридрих Мерц сделал заявление по беспилотникам, якобы вторгнувшимся в воздушное пространство ФРГ. По словам политика, дроны оказались разведывательными. Об этом он рассказал в беседе с ARD.
Фридрих Мерц объяснил, что дроны не были снаряжены боевой частью. При этом канцлер уточнил, что речь не о БПЛА, которые заметили над аэропортом Мюнхена. С указанными дронами пока ничего не ясно, заявил он.
«У нас до сих пор не было ни одного инцидента или операции с использованием вооруженного беспилотника. Это попытки шпионажа, это также попытки запугать население. Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем», — сообщил Фридрих Мерц.
В последний раз дроны над Германией были зафиксированы 3 октября. Тогда приостановили работу аэропорта в Мюнхене. Его закрыли в 22:18 по Москве. В течение действия мер безопасности отменили 12 рейсов, еще 23 — перенаправили на запасные аэродромы.