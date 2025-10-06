Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предварительно, «Герань-2» атаковали энергетические объекты в Харькове

В пригороде Харькова прозвучало от 15 до 18 мощных взрывов. Жители сообщают о вспышках и дыме в разных частях города, а также перебоях с электричеством. По информации телеграм-канала SHOT, именно оттуда Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли атаковать Белгород вечером в воскресенье.

Источник: Life.ru

Жители Харькова сообщили о серии мощных взрывов и перебоях с электричеством. Видео © Telegram / SHOT.

Предварительно, взрывы в Харькове прозвучали после ударов БПЛА «Герань-2» по энергетическим объектам. На территории Харьковского канатного завода виден сильный пожар и чёрный дым.

Ранее Life.ru писал, что в Белгородском районе начались перебои с электричеством после обстрелов со стороны ВСУ. Энергетические сети повреждены, все аварийные бригады выехали на место для восстановления подачи электричества. Медучреждения временно работают на резервных источниках питания, обеспечивая непрерывное обслуживание пациентов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше