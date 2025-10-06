Крещение в тайге и тигриная ОПГ: Как приморский географ прошёл с Конюховым по пути Арсеньева

В сентябре в Приморье состоялась экспедиция Фёдора Конюхова. Она не стала самой долгой, самой протяжённой, самой опасной, но стала знаковой. Знаменитый путешественник повторил путь своего «коллеги» начала ХХ века — русского географа, этнографа Владимира Арсеньева. С Арсеньевым в Приморье связано очень много. Его имя носят аэропорт Владивостока, музей истории Дальнего Востока, вид растения Арсеньевия гладкая и даже целый город. Родом из города Арсеньева наш герой. Илья Зорин — географ по образованию, путешественник по призванию, а ещё бизнесмен и отец двух прекрасных дочек. И сегодня здесь будет его рассказ о том, как он — практически волей случая — вместе с Конюховым отправился в конный поход по пути Арсеньева.