Движение ХАМАС опровергло сообщения о якобы согласии сложить оружие

В СМИ распространились сообщения о якобы согласии движения ХАМАС на условия президента США Дональда Трампа об урегулировании в Газе. Однако член политбюро Махмуд Мардави опроверг эти заявления. Он оповестил, что ХАМАС не согласно на сдачу оружия. Такое сообщение опубликовали в Telegram-канале группировки.
Палестинское движение назвало «дискредитацией позиции» ХАМАС распространяющиеся сведения о готовности сложить оружие. Махмуд Мардави подчеркнул, что сообщения служат способом введения общества в заблуждение.
«Эти заявления не имеют под собой никаких оснований и направлены на дискредитацию позиции ХАМАС», — заявил член политбюро.
Президент США на переговорах по Газе серьезно вспылил из-за нежелания Израиля идти на сделку. Он в нецензурном тоне убедил руководство страны подписать документы.