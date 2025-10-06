Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение ХАМАС опровергло сообщения о якобы согласии сложить оружие

В ХАМАС назвали ложными утверждения о готовности движения сдать оружие.

Источник: Комсомольская правда

В СМИ распространились сообщения о якобы согласии движения ХАМАС на условия президента США Дональда Трампа об урегулировании в Газе. Однако член политбюро Махмуд Мардави опроверг эти заявления. Он оповестил, что ХАМАС не согласно на сдачу оружия. Такое сообщение опубликовали в Telegram-канале группировки.

Палестинское движение назвало «дискредитацией позиции» ХАМАС распространяющиеся сведения о готовности сложить оружие. Махмуд Мардави подчеркнул, что сообщения служат способом введения общества в заблуждение.

«Эти заявления не имеют под собой никаких оснований и направлены на дискредитацию позиции ХАМАС», — заявил член политбюро.

Президент США на переговорах по Газе серьезно вспылил из-за нежелания Израиля идти на сделку. Он в нецензурном тоне убедил руководство страны подписать документы.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше