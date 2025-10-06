Ричмонд
Трое подростков погибли в ДТП в Белгородской области, еще двое пострадали

В Белгородской области подросток попал в аварию на автомобиле отца.

Источник: Комсомольская правда

Три человека погибли в ДТП в Белгородской области с участием автомобиля, за рулём которого был подросток. О подробностях происшествия информирует пресс-служба УМВД по Белгородской области.

Сообщается, что 15-летний подросток управлял автомобилем Nissan Tiida, который принадлежит его отцу. По предварительным данным, юноша не справился с управлением, машина съехала с дороги, врезалась в дерево, а потом в ограждение частного дома.

«В результате ДТП три несовершеннолетних пассажира автомобиля — юноши 2009 и 2013 годов рождения и девочка 2010 года рождения — от полученных травм скончались на месте ДТП», — сказано в релизе.

Также сообщается, что находившийся за рулём юноша и 16-летний пассажир госпитализированы с различными травмами.

Накануне 14-летний байкер врезался в «Лексус» в Иркутской области.

Ранее в Белоруссии под Слуцком несовершеннолетний устроил смертельное ДТП на авто отца. Молодой человек, не имеющий водительских прав, без спроса взял авто отца и насмерть разбился на нём.