Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Польши аннулировали визы участникам конференции ОБСЕ из России

Власти Польши приняли решение аннулировать визы участников конференции организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по человеческому измерению из России. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщили в Российском общественном институте избирательного права.

Власти Польши приняли решение аннулировать визы участников конференции организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по человеческому измерению из России. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщили в Российском общественном институте избирательного права.

— Представителям РОИИП в последний рабочий день перед вылетом консульским отделом посольства Польши в России были аннулированы ранее выданные им же визы, — уточнили там.

По словам представителей института, Варшава не указала в письме об аннулировании виз каких-либо подробностей о причине такого решения.

В пресс-службе РОИИП подчеркнули, что визы удалось получить на основании приглашения от организаторов конференции ОБСЕ.

Польская сторона предложила получить официальное решение об аннулировании в день начала мероприятия — это автоматически исключает даже теоретическую возможность участия россиян.

До этого президент России Владимир Путин посчитал нелепой ситуацию с членством РФ в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которая фактически не защищает права россиян.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше