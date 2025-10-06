Власти Польши аннулировали визы участникам конференции ОБСЕ из России

Власти Польши приняли решение аннулировать визы участников конференции организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по человеческому измерению из России. Об этом в воскресенье, 5 октября, сообщили в Российском общественном институте избирательного права.
— Представителям РОИИП в последний рабочий день перед вылетом консульским отделом посольства Польши в России были аннулированы ранее выданные им же визы, — уточнили там.
По словам представителей института, Варшава не указала в письме об аннулировании виз каких-либо подробностей о причине такого решения.
В пресс-службе РОИИП подчеркнули, что визы удалось получить на основании приглашения от организаторов конференции ОБСЕ.
Польская сторона предложила получить официальное решение об аннулировании в день начала мероприятия — это автоматически исключает даже теоретическую возможность участия россиян.
До этого президент России Владимир Путин посчитал нелепой ситуацию с членством РФ в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которая фактически не защищает права россиян.