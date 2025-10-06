К середине октября изменится динамика роста цен на бензин. Сколько будет стоить топливо

К 3 октября по сравнению с 29 сентября биржевые цены на бензин «Премиум-95» увеличились на 0,66% — до 79 460 рублей за тонну, на «Регуляр-92» — на 0,06%, до 74 122. Таковы данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. При этом, по данным Росстата, за период с 1-го по 29 сентября средняя розничная цена бензина в стране выросла на 2,48%. Почему выросли цены на топливо? И когда ждать снижения стоимости бензина на АЗС?