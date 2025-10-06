Ричмонд
Трамп рассказал, что не спотыкается на лестницах в отличие от Байдена

Трамп сообщил, что медленно и аккуратно спускается по ступеням, поэтому не падает.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп сравнил свою аккуратность с действиями экс-президента США Джо Байдена. Он напомнил, как бывший американский лидер регулярно спотыкался на лестницах. По словам Дональда Трампа, он не падает, потому что «медленно и аккуратно» спускается по ступеням в отличие от Джо Байдена. Об этом президент США рассказал в ходе выступления на юбилее ВМС.

Глава государства добавил, что шансы Джо Байдена на аккуратный спуск с лестницы «были невелики». Он также назвал экс-лидера «ужасным президентом».

«Я всегда говорю: спускайся с лестницы медленно и аккуратно. Заметили? Я делаю это медленно и аккуратно», — поделился Дональд Трамп.

Президент США во время выступления находился за пуленепробиваемым стеклом. Это связано с необходимыми мерами безопасности. Он также надел кепку с привычной американской символикой.

