Оперативный штаб создали после землетрясения на юге Казахстана

Ночью 6 октября на базе командного центра МЧС Казахстана, ДЧС Жамбылской, Туркестанской областей и города Шымкента создан оперативный штаб, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба МЧС РК

В оперативном штабе командного центра МЧС проведена видеоконференцсвязь под председательством вице-министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Батырбека Абдышева. Обсуждена текущая обстановка в регионах, передает пресс-служба МЧС страны.

Силы и средства МЧС РК находятся в полной готовности к реагированию. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана продолжает мониторинг и поддерживает постоянную связь с регионами. Просим граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.

говорится в сообщении

Открыта горячая линия для связи и помощи:

  • Командный центр МЧС РК — 8 (717) 270−41−18;
  • ДЧС Туркестанской области — 8 (725) 335−78−86;
  • ДЧС Жамбылской области — 8 (726) 251−35−75;
  • ДЧС города Шымкента — 8 (725) 295−57−06.

6 октября в 01:29 сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК зафиксировано землетрясение. По данным расчетов, сила ощутимости в Казахстане достигала до 4 баллов по шкале MSK-64.