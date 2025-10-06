Оперативный штаб создали после землетрясения на юге Казахстана

В оперативном штабе командного центра МЧС проведена видеоконференцсвязь под председательством вице-министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Батырбека Абдышева. Обсуждена текущая обстановка в регионах, передает пресс-служба МЧС страны.
Силы и средства МЧС РК находятся в полной готовности к реагированию. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана продолжает мониторинг и поддерживает постоянную связь с регионами. Просим граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.
Открыта горячая линия для связи и помощи:
- Командный центр МЧС РК —
8 (717) 270−41−18;
- ДЧС Туркестанской области —
8 (725) 335−78−86;
- ДЧС Жамбылской области —
8 (726) 251−35−75;
- ДЧС города Шымкента —
8 (725) 295−57−06.
6 октября в 01:29 сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» МЧС РК зафиксировано землетрясение. По данным расчетов, сила ощутимости в Казахстане достигала до 4 баллов по шкале MSK-64.