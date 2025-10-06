Трамп заявил о создании новой атомной подлодки класса «Вирджиния»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в декабре этого года в США будет заложен киль подводной лодки класса «Вирджиния».
«В этом декабре мы заложим киль новой подлодки класса “Вирджиния”», — сказал он в ходе своего выступления параде в честь Военно-морских сил США в штате Вирджиния.
Речь идёт о многоцелевой атомной субмарине четвёртого поколения.
Ранее сообщалось, что Пентагон заключил контракты на 18,4 миллиарда долларов на строительство двух атомных подводных лодок типа «Вирджиния». Атомные подлодки должны быть построены к июню 2036 года.
