Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о создании новой атомной подлодки класса «Вирджиния»

В Пентагоне заявляли, что США заключили контракты на строительство двух атомных субмарин.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в декабре этого года в США будет заложен киль подводной лодки класса «Вирджиния».

«В этом декабре мы заложим киль новой подлодки класса “Вирджиния”», — сказал он в ходе своего выступления параде в честь Военно-морских сил США в штате Вирджиния.

Речь идёт о многоцелевой атомной субмарине четвёртого поколения.

Ранее сообщалось, что Пентагон заключил контракты на 18,4 миллиарда долларов на строительство двух атомных подводных лодок типа «Вирджиния». Атомные подлодки должны быть построены к июню 2036 года.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше