ЦСКА обыграл Спартак со счётом 3:2 в матче 11-го тура Премьер-лиги

Ещё до перерыва ЦСКА мог увеличить отрыв, однако гол Кругового был отменён из-за игры рукой Облякова. Во втором тайме «Спартак» активизировался, и на 57-й минуте Ливай Гарсия отыграл ещё один мяч. В этом же эпизоде травму получил голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, которого заменил Владислав Тороп. Врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил журналистам, что у Акинфеева подвернут голеностоп, но выразил надежду на то, что всё обойдётся. Сам Акинфеев в своём Telegram-канале сообщил, что травма не является серьёзной.