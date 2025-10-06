В Большом театре отметят 130-летие со дня рождения Есенина

«Прозвучат песни и романсы на стихи поэта в исполнении ведущих солистов оперной труппы, приглашенных солистов и оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова, а также стихи Есенина и воспоминания современников о нем», — рассказали о программе вечера в пресс-службе.
Там отметили, что автором сценария, режиссером-постановщиком и композитором программы является народный артист СССР Борис Акимов. В прошлом — танцовщик, а ныне — педагог балетной труппы Большого театра. «Борис Акимов — всеобщий театральный любимец, он славится беспримерным дружелюбием и никогда не теряет своей увлеченности театром, балетом, музыкой, окружающими людьми. Бьющая через край творческая энергия подвигла его не только на сочинение музыки, но и стихов. Премьера его есенинской композиции состоялась в Большом театре в 1995 году. Тогда 30-летие своей творческой деятельности Борис Акимов посвятил столетию со дня рождения поэта. Затем эта композиция неоднократно исполнялась в концертном зале имени П. И. Чайковского», — сообщили в пресс-службе.
Сам Акимов признался, что для него сегодняшний есенинский вечер в Большом театре важный и ответственный. Он также перечислил произведения Есенина, которые прозвучат в программе. В их числе — «Отговорила роща золотая…», «Форма», «Дорогая, сядем рядом…», «Я помню, любимая, помню…», «Отойди от окна», «Черемуха», «Сыпь, тальянка, звонко…» и другие.
Стихи поэта и воспоминания о нем прочтет артист театра и кино Владимир Завикторин. В концерте примут участие Агунда Кулаева (меццо-сопрано), Василий Соколов (баритон), Алексей Татаринцев (тенор), Михаил Губский (тенор), Владимир Кудашев (бас), Михаил Гужов (бас). За дирижерским пультом — художественный руководитель и главный дирижер Академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Н. Некрасова Евгений Волчков, заключили в пресс-службе Большого театра.