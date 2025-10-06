В Большом театре отметят 130-летие со дня рождения Есенина

Там отметили, что автором сценария, режиссером-постановщиком и композитором программы является народный артист СССР Борис Акимов. В прошлом — танцовщик, а ныне — педагог балетной труппы Большого театра. «Борис Акимов — всеобщий театральный любимец, он славится беспримерным дружелюбием и никогда не теряет своей увлеченности театром, балетом, музыкой, окружающими людьми. Бьющая через край творческая энергия подвигла его не только на сочинение музыки, но и стихов. Премьера его есенинской композиции состоялась в Большом театре в 1995 году. Тогда 30-летие своей творческой деятельности Борис Акимов посвятил столетию со дня рождения поэта. Затем эта композиция неоднократно исполнялась в концертном зале имени П. И. Чайковского», — сообщили в пресс-службе.