Рубио рассказал, кто станет кандидатом на пост президента США

Рубио назвал вероятным следующим президентом США Джей Ди Вэнса.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио предположил, кто может стать следующим американским лидером. По его словам, кандидатом на пост от Республиканской партии будет вице-глава государства Джей Ди Вэнс. Так Марко Рубио заявил в диалоге с телеканалом Fox News.

Он уточнил, что всё будет зависеть от желания самого вице-президента США. Джей Ди Вэнс может и не принимать решения об участии в предвыборной гонке.

«Я полагаю, что следующим кандидатом от республиканцев станет вице-президент Вэнс», — отметил Марко Рубио.

Ранее стало известно, что двоюродный брат вице-президента США Нейт Вэнс три года служил в наемническом батальоне ВСУ. Сейчас он критикует военное производство США. По его мнению, Вашингтон плохо производит оружие.

