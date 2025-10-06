Рубио рассказал, кто станет кандидатом на пост президента США

Госсекретарь США Марко Рубио предположил, кто может стать следующим американским лидером. По его словам, кандидатом на пост от Республиканской партии будет вице-глава государства Джей Ди Вэнс. Так Марко Рубио заявил в диалоге с телеканалом Fox News.
Он уточнил, что всё будет зависеть от желания самого вице-президента США. Джей Ди Вэнс может и не принимать решения об участии в предвыборной гонке.
«Я полагаю, что следующим кандидатом от республиканцев станет вице-президент Вэнс», — отметил Марко Рубио.
Ранее стало известно, что двоюродный брат вице-президента США Нейт Вэнс три года служил в наемническом батальоне ВСУ. Сейчас он критикует военное производство США. По его мнению, Вашингтон плохо производит оружие.