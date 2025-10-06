Ричмонд
СМИ: Около 15 мощных взрывов прозвучало в Харькове

Около 15 мощных взрывов прозвучало в небе над украинским городом Харьков. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в Telegram-канале Shot.

По словам жителей, в пригороде прозвучало от 15 до 18 хлопков. Вспышки были видны в разных частях Харькова. В некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.

По предварительным данным, «Герань-2» ударили по энергетическим объектам города. Кроме того, на территории Харьковского канатного завода произошел пожар. Аналогичная ситуация и на подстанции «Бавария», уточнили в публикации.

Кроме того, ранее очевидцы сообщали о взрывах во Львове, в Чернигове и еще нескольких городах Украины. В небе над страной было множество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В этот же день Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли масштабный удар по энергетике Украины. По предварительным данным, российские войска задействовали около 700 дронов, до 50 крылатых ракет.

4 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что штурмовики ВС РФ вошли в Северск и начали бои за город. Он отметил, что российские бойцы вошли с восточной части города.

