Трамп рассказал о военных планах США в отношении Венесуэлы

Американский лидер Дональд Трамп рассказал об операции в отношении венесуэльских наркокартелей. Он сообщил, что США нанесли удар по еще одной лодке. Хозяин Белого дома допустил наземные операции в отношении наркокартелей в будущем. Так он заявил в ходе выступления на Дне ВМС США.
По мнению Дональда Трампа, венесуэльцы скоро начнут осуществлять контрабанду наркотических средств по суше. Он подчеркнул, что «каждая из лодок ответственна за гибель 25 тысяч американцев». Президент США добавил, что Вашингтон совершает благую миссию.
«Они больше не прибывают по морю, так что нам надо следить за сушей, потому что они будут вынуждены передвигаться по суше. И позвольте мне сказать, что это для них ничем хорошим не закончится», — предупредил Дональд Трамп.
Он также пригрозил ХАМАС полным уничтожением при отказе передать власть в Газе. Группировке не удастся сохранить руководство за собой.