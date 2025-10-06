Вторая волна клещей: Life.ru выяснил, как защитить питомцев во время прогулки

Среди аксессуаров популярны ошейники против клещей. Активное вещество в их составе впитывается в кожу и шерсть питомца, защищая его на протяжении нескольких месяцев, а само устройство стоит недорого. Но следует учитывать, что эффект наступает при плотном прилегании к коже, что может быть затруднительно для длинношерстных пород. Также есть риск, что питомец может начать грызть ошейники и отравиться.