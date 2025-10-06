Ричмонд
В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Европейский сейсмологический центр сообщил о землетрясении в Киргизии.

Источник: Комсомольская правда

В Киргизии произошло землетрясение в воскресенье 5 октября. Об этом информирует Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сообщается, что магнитуда землетрясения составила 5,5, а его очаг залегал на глубине 8 километров и находился в 80 километрах севернее казахстанского города Тараз, в котором проживает более 350 тысяч человек.

Накануне на Филиппинах произошло мощное землетрясение. Магнитуду подземных колебаний оценили в 6,9 балла. В результате природного катаклизма погибли 18 человек.

Также, согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, у побережья острова Новая Гвинея было зафиксировано сейсмическое событие магнитудой 5,3.

Основные правила поведения при землетрясении, если вы находитесь в здании, на улице или в машине, сайт KP.RU собрал здесь. Напомним, что главное при землетрясении — сохранять спокойствие и не поддаваться панике.