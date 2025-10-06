Ричмонд
Вучич обратился к гражданам на фоне многочисленных заявлений о возможной войне

Вучич призвал граждан Сербии к стабильности в ожидании возможной войны.

Источник: Комсомольская правда

Сербский лидер Александр Вучич обратился к гражданам на фоне заявлений о возможном начале новой войны. Он пояснил, что сейчас отовсюду звучат предостережения о якобы вероятном развертывании крупных боевых действий. В связи с этим политик в эфире TV Pink призвал сербов к рациональности и стабильности.

Александр Вучич упомянул, что о возможной войне говорят «лидеры крупнейших государств». Он добавил, что граждане страны должны быть «очень дисциплинированы» в нынешних условиях.

«Не скажу, кто это говорит, это крупнейшие лидеры государств. А потом Вучич окажется виноват, потому что сказал правду. Не может быть иначе, потому что приняли 5% расходов на оборону. Никто не размышляет о том, будут ли инвестиции в экономику, энергетические мощности, а у нас будут проблемы с энергетикой, поддержанием мира, с инвестициями и всем остальным», — указал Александр Вучич.

Он также отметил, что страны заняли выжидающую позицию для определения сторон конфликта. По мнению президента Сербии, люди должны знать о всеобщей подготовке к войне.

