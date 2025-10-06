Российские банки навязывают страховки с наценкой в 18 раз

Чаще всего такие программы оформляются вместе с потребительским кредитом. Кроме того, заёмщиков заставляют покупать услуги сторонних компаний. Автовладельцам навязывали программы техподдержки, эвакуации и мелкого ремонта стоимостью от 100 до 360 тыс. рублей. Если клиент пытался вернуть деньги, банк отказывал, ссылаясь на оказание услуги в момент подписания договора. Компании, которые предоставляют эти услуги, не указаны в кредитных договорах. Поэтому банк официально не является стороной сделки и отвечает только за кредит.